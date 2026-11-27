Στα χέρια πιάστηκαν μαθητές σε δημοτικό πάρκο στο Ρέθυμνο, την ώρα που συνομήλικοί τους, αντί να παρέμβουν για να τους χωρίσουν, γελούσαν και τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν τη συμπλοκή.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Flashnews.gr, διακρίνονται οι δύο μαθητές να ανταλλάσσουν χτυπήματα, ενώ άλλοι νεαροί που βρίσκονται γύρω τους παρακολουθούν το περιστατικό γελώντας, χωρίς να δείχνουν καμία διάθεση παρέμβασης.

Μάλιστα, ένας εξ αυτών ακούγεται να φωνάζει «έλα», παροτρύνοντας τους δύο ανήλικους να συνεχίσουν τον καβγά.

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο ίδιο μέσο, δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, καθώς στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο δίνονται συχνά «ραντεβού» για ξύλο μεταξύ ανηλίκων, οι οποίοι πιάνονται στα χέρια έχοντας «κερκίδα» από συνομηλίκους τους.