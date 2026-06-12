Σε τροχιά υλοποίησης νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Ελλάδας (η Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής) ενέκρινε την Πέμπτη ένα εκτενές πακέτο αγοράς νέων αμυντικών συστημάτων, το συνολικό κόστος των οποίων εκτιμάται μεταξύ 1 και 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο επίκεντρο τα μεταγωγικά αεροσκάφη Embraer C-390

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, το μισό από το συνολικό χρηματικό ποσό πρόκειται να διατεθεί για την προμήθεια και τη μετέπειτα υποστήριξη τριών (3) στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390 της βραζιλιάνικης εταιρείας Embraer. Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς η Ελλάδα επιχειρεί αυτή τη στιγμή με παλαιά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130 και C-27.

Μίνι-υποβρύχια και Drones από ΗΠΑ και Ισραήλ

Το εξοπλιστικό πακέτο που έλαβε την έγκριση της επιτροπής περιλαμβάνει επίσης:

1 0 μίνι-υποβρύχια τύπου VICTA , βρετανικής κατασκευής, τα οποία προορίζονται για ειδικές επιχειρήσεις.

, βρετανικής κατασκευής, τα οποία προορίζονται για ειδικές επιχειρήσεις. Ένα σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron από το Ισραήλ.

από το Ισραήλ. 10 μη επανδρωμένα αεροκάφη V-BAT από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την αναβάθμιση τεσσάρων (4) φρεγατών γερμανικής κατασκευής, τύπου MEKO-200.

Δείτε βίντεο με τις δυνατότητες των μίνι υποβρυχίων τύπου VICTA:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα την προμήθεια 300 πυραύλων HELLFIRE με καθοδήγηση Laser (AGM – 114 R2), μέσω του προγράμματος FMS (Foreign Military Sales) των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ).

Το δημοσίευμα του Reuters επισημαίνει ότι «η Ελλάδα, έχει σχεδιάσει ένα ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της. Ο προϋπολογισμός του σχεδιασμού αυτού ανέρχεται περίπου στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036, με βασικό στόχο να συμβαδίσει η χώρα με τον ιστορικό της αντίπαλο, την Τουρκία».

Για την οριστικοποίηση και την έναρξη υλοποίησης των νέων αυτών αγορών, απαιτείται πλέον η τυπική έγκριση από το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της χώρας για θέματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, το ΚΥΣΕΑ, η οποία ωστόσο αναμένεται να δοθεί χωρίς προβλήματα.