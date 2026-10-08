Σε μια νέα σημαντική αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρά η Ελλάδα, το ύψος της οποίας μπορεί να αγγίξει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αποκάλυψαν ανώτεροι αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του στόλου των F-16 στην προηγμένη διαμόρφωση Viper, καθώς και στον εφοδιασμό των ελληνικών μαχητικών F-35, F-16 και των ελικοπτέρων Black Hawk με εξελιγμένα οπλικά συστήματα, όπως πύραυλοι και βόμβες τελευταίας τεχνολογίας.

Χρηματοδότηση χωρίς δημοσιονομικό αιφνιδιασμό

Η νέα αυτή προσθήκη εντάσσεται στο ευρύτερο αμυντικό πλάνο της χώρας, το οποίο προβλέπει κονδύλια ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2036. Στον μακροπρόθεσμο αυτό σχεδιασμό περιλαμβάνονται ήδη οι προμήθειες των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, των ελικοπτέρων, αλλά και η κατασκευή της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός σύνθετου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου ισραηλινής τεχνολογίας.

Αρμόδιες πηγές των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών διευκρίνισαν ότι η δαπάνη αυτή είναι ήδη υπολογισμένη στον πολυετή προγραμματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως εκ τούτου, η αποπληρωμή της θα επιμεριστεί σε βάθος χρόνου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ενίσχυση του στόλου και αντιτρομοκρατική συνεργασία

Στο πεδίο των αεροπορικών δυνάμεων, πέρα από την απόκτηση 20 αεροσκαφών F-35 και 35 ελικοπτέρων Sikorsky UH-60M Black Hawk που σφραγίστηκε το 2024, η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα F-16.

Παράλληλα με το πρόγραμμα αναβάθμισης 82 μαχητικών σε Viper που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός ακόμα 37 αεροσκαφών F-16 Block 50, μια επένδυση που εκτιμάται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ταυτόχρονα, η διμερής συνεργασία επεκτείνεται και στον τομέα της ασφάλειας.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός αξιωματούχος Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας για στενότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών αρχών των δύο χωρών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Πρωταγωνιστικός ρόλος στις δαπάνες του ΝΑΤΟ

Οι εκτεταμένες αυτές αγορές αποτυπώνουν τη σταθερή βούληση της Ελλάδας να ισχυροποιήσει την αποτρεπτική της ισχύ στη μεταμνημονιακή εποχή.

Λόγω των διαχρονικών εντάσεων και των γεωπολιτικών προκλήσεων με τη γειτονική Τουρκία, η χώρα διαθέτει σχεδόν το 3,5% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες, καταλαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις ανάμεσα στα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.