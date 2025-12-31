Τέσσερις διαφορετικές ανοιχτές εκδηλώσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της υποδοχής του νέου έτους στην Αθήνα.

Σύνταγμα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η καρδιά της γιορτής θα χτυπά δυνατά στην στολισμένη και ολόφωτη Πλατεία Συντάγματος.

Το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει για φέτος ο Δήμος Αθηναίων θα παρουσιάσουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου και θα ξεκινήσει στις 22.00, με τις εορταστικές μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου.

Θα ακολουθήσει συναυλία με τις διαδοχικές ζωντανές εμφανίσεις του Κωστή Μαραβέγια και της Ρένας Μόρφη και λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα μετρήσει αντίστροφα, ενώ πολύχρωμα, αθόρυβα πυροτεχνήματα θα φωτίζουν τον αττικό ουρανό.

Στις εκπλήξεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και ένα εντυπωσιακό σόου με drone.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χάρης Δούκας (@harisdoukas)

Πεδίον του Άρεως

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 23:00, το Πεδίον του Άρεως μετατρέπεται σε έναν μεγάλο συναυλιακό χώρο. Η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ BObito θα δώσουν τον ρυθμό σε μια νεανική, δυναμική βραδιά.

Ο χώρος, που φέτος έχει ξεχωρίσει ως ένας από τους πιο ινσταγκραμικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της πόλης, αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό (@xmasvillage_attica)

Πάρκο Τρίτση

Για πρώτη φορά, η αλλαγή του χρόνου γιορτάζεται οργανωμένα και στο Πάρκο Τρίτση, στα δυτικά της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του Xmas West Park, η Klavdia και ο DJ Playmen θα εμφανιστούν live, ενώ το σκηνικό θα πλαισιωθεί από ένα φαντασμαγορικό drone show.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Πρωτοχρονιά θα βρει το κοινό στην Αγορά, με ζωντανή μουσική από τις 22:30.

Ο Ζερόμ Καλούτα θα είναι ο οικοδεσπότης της βραδιάς, ενώ το μουσικό πρόγραμμα ανοίγει η Alexandra Sieti με ένα set εμπνευσμένο από soul, funk και disco ήχους, συνοδευόμενη από την μπάντα της. Τη συνέχεια αναλαμβάνει ο Sunshine Pedro στα decks, σε ένα ανοιχτό πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες ώρες του 2026.

Για τη συγκεκριμένη νύχτα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 02:00, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γιορτάσει είτε στον πάγο είτε ανάμεσα στις εντυπωσιακές φωτιστικές εγκαταστάσεις. Κεράσματα και εκπλήξεις θα συμπληρώσουν το εορταστικό κλίμα.