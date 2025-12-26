Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις αδιάκοπα σε όλη τη χώρα, γιατί όπως επισημαίνουν «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των μηνυμάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ βρίσκονται στο Ε6, χωρίς να έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Παράλληλα, σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Δεν υποχώρησαν ούτε μια στιγμή, ακόμα και ρεβεγιόν στους δρόμους έκαναν.

Το επόμενο καθοριστικής σημασίας ραντεβού

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι αύριο, Σάββατο, στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας.

«Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Η κυβέρνηση τονίζει για τα 27 αιτήματα των αγροτών, «τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν». Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» και ουσιαστικός διάλογος.

Στις σκέψεις των αγροτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος παρακαμπτήριων οδών τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως επισημάνθηκε, «οι ακριβείς αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αυριανής συνέλευσης», τόσο για τα διόδια όσο και για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σύσκεψη στα Μάλγαρα

Αποτελεί ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σύσκεψη στα Μάλγαρα. Οι αγρότες έχουν σκοπό να αφήσουν ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς.

Όμως, υπάρχει και η πρόθεση να κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα αύριο (27/12) από τις 12 το μεσημέρι.

Μέχρι τη πρωτοχρονιά στα μπλόκα

Οι αγρότες τονίζουν ότι αναλόγως πως θα πάει η σύσκεψη της Κυριακής θα δουν και τι θα αλλάξουν σχετικά με τα μπλόκα.

Αν και είχε ειπωθεί ότι από τη Δευτέρα θα υπάρξει επαναφορά δυναμικών αποκλεισμών, οι ίδιοι οι αγρότες σημειώνουν πως «τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα μπορεί να αλλάξουν», ανάλογα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης έως την Κυριακή.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, καθώς θέλουν να λάβουν συγκεκριμένες απήντησες από την κυβέρνηση.