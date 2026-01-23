Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει στη χώρα μας το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, καθώς εκτιμάται ότι σχεδόν 400.000 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος ηλεκτροδοτούνται παράνομα, χωρίς οι χρήστες τους να καταβάλλουν οποιοδήποτε αντίτιμο.

Οι πρακτικές αυτές, που συνιστούν ποινικό αδίκημα, επιβαρύνουν σε ετήσια βάση την αγορά ενέργειας και τους συνεπείς καταναλωτές με ποσό που ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ. Στην πράξη, το κόστος αυτό μετακυλίεται στους λογαριασμούς ρεύματος, αυξάνοντάς τους κατά περίπου 60 ευρώ ετησίως ανά καταναλωτή.

Ως ρευματοκλοπή ορίζεται κάθε σκόπιμη και αυθαίρετη επέμβαση σε εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις του Δικτύου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται ή να τιμολογείται κανονικά.

Εντατικοί έλεγχοι και τεχνητή νοημοσύνη

Απέναντι στο φαινόμενο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εντείνει σημαντικά τους ελέγχους, πραγματοποιώντας μέσα στο 2025 πάνω από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 48% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική ομάδα έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την ταχύτερη διερεύνηση καταγγελιών και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων κρίνονται ήδη μετρήσιμα, καθώς καταγράφεται μείωση των απωλειών στο δίκτυο. Για την περίοδο 2024–2025, η συνολική εξοικονόμηση εκτιμάται έως και 200 εκατ. ευρώ, ποσό που προκύπτει τόσο από τη μόνιμη μείωση των απωλειών όσο και από την επιβολή προστίμων.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤnews ο τοπογράφος μηχανικός Μιχάλης Καλογιαννάκης, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών αναμένεται να καταστήσει τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής πολύ πιο εύκολο, ενώ ήδη στους ελέγχους αξιοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Επανέλεγχος υποθέσεων και αναστολή διακοπών

Την ίδια στιγμή, ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που διαπιστώθηκαν το 2025, καθώς και σε αναστολή της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών για ρευματοκλοπή σε χαμηλές οικιακές παροχές.

Σύμφωνα με πηγές του Διαχειριστή, λόγω του μεγάλου αριθμού περιπτώσεων και για την αποφυγή λαθών, έχει ανασταλεί προσωρινά και η αποστολή βεβαιώσεων σε μικρές παροχές ιδιωτών. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου επιβλήθηκαν ποινές χωρίς να υφίσταται παράβαση.

Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζεται πλέον ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής και των ενστάσεων των καταναλωτών, με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα, την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και την παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πώς εντοπίζονται οι ρευματοκλοπές

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται μέσω:

-τηλεμέτρησης και μηνιαίων καταμετρήσεων,

-ανάλυσης δεδομένων με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης,

-επιτόπιων ελέγχων στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης.

Ενδεικτικά, οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι ρευματοκλοπής περιλαμβάνουν:

-επέμβαση στον μετρητή με σκοπό την υποκαταγραφή,

-απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας τον μετρητή,

-παράνομη σύνδεση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου,

-αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.