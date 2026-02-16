«Ριφιφί» σημειώθηκε σε εργοστάσιο χρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Οι ληστές κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης.

Το πρωί της Δευτέρας, ο ιδιοκτήτης έφτασε στο εργοστάσιο και διαπίστωσε πως τον έχουν ληστέψει, όταν αντίκρισε το χάος που άφησαν πίσω οι διαρρήκτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν δημιουργήσει ένα καλά μελετημένο σχέδιο.

Έσπασαν τον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου και, αφού παραβίασαν κάγκελα και τζαμαρία, εισέβαλαν στο εργαστήριο και άδειασαν αμέσως το χρηματοκιβώτιο.

Οι Αστυνομικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση, εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.

Πηγή: thriassio