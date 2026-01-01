Άγνωστοι παραβίασαν τον τοίχο πολυκατοικίας και μπήκαν σε κατάστημα παιχνιδιών, αποσπώντας περίπου 500 ευρώ. Άγνωστοι δράστες πραγματοποίησαν μια καλά οργανωμένη ληστεία το πρωί της Δευτέρας (29/12) στον Κολωνό, συγκεκριμένα σε κτήριο επί της Λένορμαν.

Γύρω στις 03:40, μια ομάδα ατόμων εισήλθε σε πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Αντιγόνης, περνώντας στη συνέχεια σε ακάλυπτο χώρο. Από εκεί, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο του κτιρίου και άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, προκειμένου να εισέλθουν σε κατάστημα παιχνιδιών.

Η λεία των δραστών εκτιμάται γύρω στα 500 ευρώ, ενώ οι ληστές διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο, επιστρέφοντας στην ακάλυπτη περιοχή και εξαφανίζοντας τα ίχνη τους. Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.