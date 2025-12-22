Μία επικίνδυνη ρηγμάτωση του εδάφους στην ανατολική πλευρά της παραλίας των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, διαπίστωσαν περιπατητές, ενημερώνοντας άμεσα τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Χανίων, Μιχάλη Σχοινά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ρωγμή εκτείνεται σε μήκος περίπου 20 μέτρων, με το άνοιγμά της να κυμαίνεται από 10 έως και πάνω από 40 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή καθίζηση του εδάφους, σε μια περιοχή που είναι αρκετά πολυσύχναστη για τους περιπατητές.

«Προέρχεται πιθανώς από καθίζηση που βρίσκεται πάνω από την είσοδο του σπηλαίου, που είναι από την ανατολική πλευρά του κολπίσκου. Είναι ένα σημείο όπου διαρκώς περνάει κόσμος. Ενώ κάποιοι διέρχονται από κάτω ακριβώς εισερχόμενοι από την ανατολική πλευρά στη σπηλιά.. Καλό θα είναι λοιπόν να προσέχουν όσοι διέρχονται από το σημείο αυτό. Ιδιαίτερα όσοι περνούν από το σπήλαιο. Καλό επίσης θα είναι να το κοινοποιήσουν για να γίνει ευρύτερα γνωστό. Για αποφυγή τυχόν ατυχήματος, έως ότου ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα από αρμοδίους», τονίζει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Σχοινάς.

Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πάνω από την είσοδο σπηλαίου, στην ανατολική πλευρά του μικρού κολπίσκου της περιοχής, απέναντι από το γήπεδο.

Δείτε το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση: