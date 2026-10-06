Νέα τροπή παίρνουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο προφυλακισμένων γιατρών που έχουν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς πλέον σημειώνεται οριστική ρήξη και αποστασιοποίηση μεταξύ τους, όπως αναφέρεται από το περιβάλλον του κατηγορούμενου γιατρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακισμένος γιατρός διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του, μετά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από μηνύματα και αναζητήσεις στο διαδίκτυο στα οποία αναφέρονται αναισθητικές ουσίες, για τις οποίες η γιατρός φαίνεται πως έψαχνε εναγωνίως αντίδοτο.

Η ανειδίκευτη γιατρός έκανε μέθη και πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη

Επιπλέον, από την άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των εμπλεκομένων γιατρών, προέκυψε ότι σε ομαδική συζήτηση στο Viber στην οποία συμμετέχουν και οι εργαζόμενες του ιατρείου, έχει σταλεί μήνυμα στις 26 Αυγούστου 2026, στο οποίο αναφέρεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός άνευ ειδικότητας, πραγματοποίησε μέθη και πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη…

Μετά τα νέα δεδομένα, από την πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού, αναφέρεται ότι ο ίδιος δεν έχει γνώση για μέθη και αποστασιοποιείται πλήρως από τυχόν τέτοιου είδους ενέργειες αν συνέβησαν. Μάλιστα, λέγεται πως εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη μέθης, θα υπάρξει από την πλευρά του γιατρού δημόσια τοποθέτηση που θα δηλώνει την πλήρη αποστασιοποίηση και αντίθεσή του.

Παράλληλα, από την πλευρά του γιατρού τονίζεται ότι από την άρση του απορρήτου στις συσκευές του δεν προέκυψε καμία επικοινωνία του ίδιου με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Δεκτό το αίτημα για κλήση 3 ακόμη μαρτύρων

Τέλος, από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορούμενου γιατρού αναφέρεται πως έγινε δεκτό το αίτημά τους για κλήση τριών μαρτύρων που δεν έχουν καταθέσει. Πρόκειται για τρία πρόσωπα τα οποία καλεί ο κατηγορούμενος γιατρός. Συγκεκριμένα την κόρη του ζευγαριού, τον ασθενή που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο, καθώς και την εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ.