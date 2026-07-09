Κάτοικοι καταγγέλλουν στη «Ζούγκλα» ότι με ευθύνη του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Γλυφάδας, τα πεύκα που βρίσκονται στην οδό Αλέξανδρου Παναγούλη, έχουν… κατακρεουργηθεί εξαιτίας λανθασμένου κλαδέματος.

Το συγκεκριμένο κλάδεμα συχνά αναφέρεται ως «λιοντάρισμα» ή «lion-tailing» και, όπως οι ίδιοι οι κάτοικοι υποστηρίζουν, έχει καταστροφικές συνέπειες στα δένδρα.

Το κλάδεμα αυτό αφαιρεί σχεδόν όλα τα εσωτερικά και χαμηλά κλαδιά, αφήνοντας πράσινη μάζα (φύλλωμα) μόνο στην κορυφή.

Αυτό θεωρείται κακή πρακτική για πολλούς λόγους:

– Σοκ μέσα στο κατακαλόκαιρο: Το κλάδεμα των πεύκων μέσα στο καλοκαίρι (και μάλιστα τόσο βαρύ) προκαλεί τεράστιο στρες στο δέντρο. Οι ανοιχτές πληγές μέσα στη ζέστη προσελκύουν ξυλοφάγα έντομα (π.χ. φλοιοφάγα σκαθάρια), τα οποία μπορούν να ξεράνουν το δέντρο. Επιπλέον, ο γυμνός κορμός εκτίθεται απότομα στον καυτό ήλιο, με κίνδυνο να πάθει “εγκαύματα” ο φλοιός του.

– Απώλεια ενέργειας: Τα πεύκα δεν αναβλαστάνουν εύκολα από παλιό ξύλο. Αφαιρώντας τόσο μεγάλο μέρος του φυλλώματος, μειώνεται δραματικά η ικανότητά τους για φωτοσύνθεση.

– Θα αντέξει στους αέρηδες; (Υψηλός κίνδυνος)

Υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι «ελαφραίνοντας» το δέντρο με αυτόν τον τρόπο, περνάει ο αέρας και δεν κινδυνεύει.

Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο:

– Φαινόμενο «Εκκρεμούς» και Μοχλού: Όλο το βάρος έχει μετατοπιστεί αποκλειστικά στην κορυφή. Όταν φυσάει δυνατός άνεμος, η κορυφή λειτουργεί σαν πανί, ασκώντας τεράστια μοχλευτική δύναμη στη βάση και στον κορμό.

– Απώλεια ελαστικότητας: Τα χαμηλότερα και εσωτερικά κλαδιά που αφαιρέθηκαν λειτουργούν φυσικά ως «αποσβεστήρες» του ανέμου, διαχέοντας την ενέργειά του κατά μήκος του κορμού. Χωρίς αυτά, ο κορμός ταλαντώνεται πολύ πιο βίαια.

– Κλίση κορμού: Όπως φαίνεται στις πιο κάτω φωτογραφίες, τα δέντρα έχουν ήδη μια φυσική κλίση. Με το βάρος συγκεντρωμένο ψηλά, η στατικότητά τους είναι εξαιρετικά επίφοβη. Σε έναν πολύ δυνατό άνεμο (ή μπουρίνι), ο κίνδυνος να σπάσει ο κορμός στο μέσο του ή να ανατραπεί ολόκληρο το δέντρο από τη ρίζα είναι πολύ αυξημένος.

Συνοψίζοντας, η παρέμβαση αυτή αποδυνάμωσε τα δέντρα τόσο βιολογικά, όσο και μηχανικά. Ιδιαίτερα για την περιοχή της Αττικής όπου οι καλοκαιρινοί άνεμοι (μελτέμια) ή οι χειμωνιάτικες καταιγίδες είναι έντονες, η κατάστασή τους εμπνέει ανησυχία.

Ακολουθούν σχετικά βίντεο και φωτογραφίες: