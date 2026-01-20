Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι της Δευτέρας 19/1, η πορθμειακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν τόσο στην περιοχή του Ρίου όσο και στο Αντίρριο.

Οι ισχυρές ριπές έχουν σηκώσει τη θάλασσα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες και καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή των δρομολογίων.

Η εικόνα της θάλασσας που «βγαίνει έξω», μεταφέρει την ένταση της κακοκαιρίας όπως βλέπουμε και στο βίντεο:

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε όσους διέρχονται από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί. Μεγάλα οχήματα, όπως φορτηγά και νταλίκες, έχουν αναγκαστικά ακινητοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη επιφυλακή.

Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν για τις επόμενες δύο ημέρες, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή στις μετακινήσεις και στις διελεύσεις της περιοχής. Επιπλέον, συνιστάται να ασφαλιστούν αντικείμενα, έπιπλα και οτιδήποτε βρίσκεται σε μπαλκόνια, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Πηγή: nafpaktianews.gr