Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 24/1, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός του δικύκλου ο οποίος ήταν κάτοικος Ναυπάκτου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του nafpaktianews.gr ήταν 25 ετών . Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9:00 το πρωί στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα o 25χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, όπου και κατέληξε.