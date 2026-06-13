Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Ρίο και το Αντίρριο, όταν 70χρονη γυναίκα που κολυμπούσε, παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο πνιγμού.

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση του πληρώματος του φέρι «Αντώνιος Μ.», το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε κανονικά δρομολόγιο στη γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στη 1 το μεσημέρι, το Λιμενικό ενημέρωσε το πλοίο για την παρουσία της γυναίκας στη θάλασσα, η οποία αδυνατούσε να επιστρέψει στην ακτή, εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ρίο: Αγώνας δρόμου για να σωθεί η γυναίκα

Αμέσως μετά την ειδοποίηση, ο πλοίαρχος Θανάσης Αλεξόπουλος και τα μέλη του πληρώματος κινητοποιήθηκαν με ταχύτητα και επαγγελματισμό, κατευθύνοντας το πλοίο προς το σημείο όπου βρισκόταν η 70χρονη, όπως δημοσίευσε το apohxos.gr.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε αγώνα δρόμου, καθώς η γυναίκα είχε εξαντληθεί και κινδύνευε άμεσα να παρασυρθεί ακόμη περισσότερο από τα ρεύματα.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση του πληρώματος, η 70χρονη ανασύρθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εξετάστηκε από γιατρούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της ήταν καλή και δεν χρειάστηκε περαιτέρω νοσηλεία.

Καθοριστική η συμβολή του πληρώματος

Η επιτυχημένη διάσωση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα πληρώματα των πλοίων της γραμμής Ρίου – Αντιρρίου, τα οποία βρίσκονται καθημερινά στη θάλασσα και καλούνται πολλές φορές να συνδράμουν σε έκτακτα περιστατικά.

Το «Αντώνιος Μ.» ανήκει στην Ποσειδών Ν.Ε., ενώ πλοιοκτήτης του είναι ο Αλέξανδρος Μπούφης.

Η ψυχραιμία του καπετάνιου και η άμεση κινητοποίηση του πληρώματος αποδείχθηκαν καθοριστικές, αποτρέποντας μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε δυσάρεστη κατάληξη μέσα σε λίγα λεπτά.