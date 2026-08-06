Φωτογραφικό υλικό από την υπόθεση της άγριας επίθεσης με κατσαβίδι σε 18χρονο στο Ρίο έφερε στη δημοσιότητα το Patrapress.gr.

Το επεισόδιο ξεκίνησε γύρω στις 3 τα ξημερώματα εντός νυχτερινού καταστήματος, όταν ένας εκ των δραστών έπιασε τον 18χρονο από το λαιμό. Η ένταση μεταφέρθηκε ταχύτατα στον εξωτερικό χώρο, όπου ο νεαρός βρέθηκε περικυκλωμένος από ομάδα 5 έως 6 ατόμων.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, ανάμεσα στους επιτιθέμενους βρισκόταν και ο πατέρας ενός εκ των νεαρών δραστών.

Ο 18χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στην πλάτη με κατσαβίδι, φέροντας συνολικά 13 τραύματα, ενώ υπέστη και κάταγμα στο χέρι.

Παράλληλα, οι δράστες επιχειρούσαν να τον τραβήξουν προς το κρηπίδωμα για να τον ρίξουν στη θάλασσα. Ο νεαρός γλίτωσε τελικά τα χειρότερα χάρη στην καίρια και σωτήρια επέμβαση φίλου του, ο οποίος αντιλήφθηκε το συμβάν και κατάφερε να σπάσει τον κλοιό.

Ως αφορμή για την επίθεση προκύπτει φραστικό επεισόδιο που είχε προηγηθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν ο δράστης, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε παρενοχλήσει την παρέα του 18χρονου.

Το θύμα κατονόμασε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών συγκεκριμένο νεαρό ως βασικό υπαίτιο. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός και η σύλληψη των εμπλεκομένων στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο 18χρονος έχει ήδη εξεταστεί από ιατροδικαστή, η έκθεση του οποίου θα ενσωματωθεί στη δικογραφία.