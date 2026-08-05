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Μια βίαιη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (02/08) σε γνωστό παραλιακό κατάστημα διασκέδασης στο Ρίο.
Ένας 18χρονος νεαρός βρέθηκε περικυκλωμένος από πολυμελή ομάδα ατόμων, δεχόμενος 13 χτυπήματα με κατσαβίδι στην πλάτη, ενώ υπέστη κάταγμα στο χέρι στην προσπάθειά τους να τον ρίξουν στη θάλασσα.
Το χρονικό της επίθεσης
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα.
Όλα ξεκίνησαν εντός του παραλιακού καταστήματος διασκέδασης, όταν ένας από τους δράστες, οι οποίοι είναι αλβανικής καταγωγής, προσέγγισε αιφνιδιαστικά τον 18χρονο και του επιτέθηκε, πιάνοντάς τον από τον λαιμό χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αφορμή.
Η ένταση μεταφέρθηκε αμέσως στον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού, όπου ο νεαρός βρέθηκε εγκλωβισμένος και περικυκλωμένος από μια ομάδα 5 ή 6 ατόμων.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος και της οικογένειάς του, ανάμεσα στους επιτιθέμενους βρισκόταν και ο πατέρας ενός εκ των νεαρών δραστών.
Κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής, ο 18χρονος δέχθηκε 13 χτυπήματα στην πλάτη με κατσαβίδι, υπέστη κάταγμα στο χέρι, ενώ παράλληλα οι δράστες επιχειρούσαν να τον τραβήξουν με τη βία προς το κρηπίδωμα προκειμένου να τον ρίξουν στη θάλασσα.
Σωτήρια επέμβαση φίλου και η αφορμή του επεισοδίου
Ο 18χρονος γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στην καίρια επέμβαση φίλου του, ο οποίος αντιλήφθηκε εγκαίρως το συμβάν και παρενέβη σπάζοντας τον κλοιό των δραστών.
Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ως αφορμή για τη φονική επίθεση φαίνεται να λειτούργησε ένα φραστικό επεισόδιο που είχε προηγηθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν ο δράστης, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε παρενοχλήσει την παρέα του 18χρονου.
Στο «μικροσκόπιο» της Ασφάλειας οι κάμερες – Ταυτοποιήθηκαν πατέρας και γιος
Η Ασφάλεια Πατρών διεξάγει εντατικές έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.
Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον πατέρα και τον γιο, ενώ παράλληλα εξετάζουν εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής για την ταυτοποίηση των υπολοίπων 4 εμπλεκομένων.
Ο 18χρονος εξετάστηκε ήδη από Ιατροδικαστή.
Η ιατροδικαστική έκθεση θα ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίζεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα πρόκλησης βαριάς βλάβης.