Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, όταν 31χρονος άνδρας εισήλθε στο κτίριο έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα.

Το επεισόδιο πήρε γρήγορα δραματική τροπή, με τον άνδρα να αγνοεί, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε τελικά χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας τον 31χρονο μία φορά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός.

Πώς ξεκίνησε το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, ο 31χρονος φέρεται να μπήκε στο Αστυνομικό Τμήμα με γρήγορο βηματισμό, αναφέροντας αρχικά ότι ήθελε να προχωρήσει σε έκδοση ταυτότητας.

Στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς. Κατά πληροφορίες, φέρεται μάλιστα να τους είπε να βγάλουν τα υπηρεσιακά τους όπλα και να τα αφήσουν πάνω σε τραπέζι.

Η ΕΛ.ΑΣ., στην επίσημη ενημέρωσή της, αναφέρει ότι ο 31χρονος είχε στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς, ενώ παρά τις «επανειλημμένες και σαφείς εντολές» να το αφήσει, συνέχισε να κινείται απειλητικά και εισήλθε σε χώρο όπου βρίσκονταν αστυνομικοί.

Προσπάθησαν να τον περιορίσουν

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να περιορίσουν τον 31χρονο και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κάποια στιγμή τον εγκλώβισαν σε χώρο του πρώτου ορόφου.

Ο άνδρας, ωστόσο, κατάφερε να σπάσει την πόρτα και συνέχισε να κινείται προς τους αστυνομικούς, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο κεφάλι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από θραύσματα, όταν ο 31χρονος πέταξε αντικείμενο, σύμφωνα με μαρτυρίες, μία γλάστρα προκαλώντας το σπάσιμο τζαμαρίας.

«Ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;»

Στο Αστυνομικό Τμήμα βρίσκονταν εκείνη την ώρα και πολίτες, μεταξύ των οποίων άτομα που είχαν μεταβεί στο κτίριο για την έκδοση ταυτότητας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι άκουσαν τους αστυνομικούς να φωνάζουν μεταξύ τους και στη συνέχεια έναν δυνατό θόρυβο από πόρτα που έσπασε, ενώ οι ίδιοι κλείστηκαν σε γραφείο περιμένοντας να τους δοθεί η δυνατότητα να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, όταν ένας αστυνομικός σημάδεψε τον 31χρονο και του ζήτησε να αφήσει το μαχαίρι, εκείνος συνέχισε να τον πλησιάζει φωνάζοντας:

«Ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις;»

Ο αστυνομικός πυροβόλησε τελικά μία φορά, με αποτέλεσμα ο 31χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 31χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει λόγο για τραυματισμό στη θωρακική χώρα, ενώ νοσοκομειακές πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης αναφέρουν διαμπερές τραύμα, με τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα να έχουν επηρεαστεί. Ο 31χρονος κρίθηκε πως βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επρόκειτο να οδηγηθεί στο χειρουργείο.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο τραυματισμένος αστυνομικός, ο οποίος φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η κατάστασή του δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Τι εξετάζεται για το παρελθόν του 31χρονου

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ιστορικό του 31χρονου και αναζητούν το κίνητρο πίσω από την ενέργειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας είχε νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα σε ψυχιατρικές δομές της Αττικής. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος συγγενικών του προσώπων, ενώ την ίδια περίοδο φέρεται να είχε προηγηθεί απόπειρα αυτοκτονίας και μεταφορά του σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος του ρεπορτάζ και δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι εάν η σημερινή ενέργεια συνδέεται με προηγούμενες παρεμβάσεις της Αστυνομίας και είχε χαρακτήρα εκδίκησης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο κίνητρο.

Ερευνάται πώς μπήκε με το μαχαίρι στο Τμήμα

Ένα ακόμη ζήτημα που αναμένεται να διερευνηθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο ο 31χρονος κατάφερε να εισέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και να φτάσει μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Για το αιματηρό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων, οι κινήσεις του 31χρονου αλλά και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση του υπηρεσιακού όπλου.

Μέχρι την ώρα σύνταξης δεν είχε υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του 31χρονου.