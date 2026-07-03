Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 25χρονο σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών και των υγειονομικών αρχών του νησιού.

Σύμφωνα το dimikratiki.gr, ο άτυχος νεαρός κινούνταν πεζός πραγματοποιώντας την καθημερινή του αθλητική δραστηριότητα (τζόκινγκ), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο και θανάσιμο τραυματισμό του πεζού.

Στο σημείο του δυστυχήματος μετέβη άμεσα εξειδικευμένο πλήρωμα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον 25χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου παρέσυρε τον πεζό, διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.