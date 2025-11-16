Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες το απόγευμα του Σαββάτου, (15/11), σε δασική περιοχή της Ροδόπης.

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, και τον τραυματισμό τριών ακόμα μεταναστών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ