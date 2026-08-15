Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται από την Παρασκευή (14/8) ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής με την κατηγορία της παράνομης προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε το όχημά του για να μεταφέρει παράνομα προς την ενδοχώρα δύο άτομα που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο της παράνομης μεταφοράς και τριών κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης για τα περαιτέρω, ενώ τον φάκελο της προανάκρισης έχει αναλάβει και διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.