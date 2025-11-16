Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, στον δρόμο προς τη Νέα Σάντα, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι.

Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε δύο αλλοδαπούς άνδρες, ανάμεσά τους και ο οδηγός, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας xronos.gr, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τα δύο θύματα. Επίσης, απεγκλωβίστηκαν μία γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά της, που επίσης επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Η αστυνομική έρευνα για το θανατηφόρο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μία τραυματισμένη ανήλικη και ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκαν από ΙΧΕ όχημα, έπειτα από εκτροπή του σε περιοχή του δήμου Μαρώνειας – Σαπών, ενώ από σημείο εκτός του οχήματος ανασύρθηκαν ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις, ένας ανήλικος και μια γυναίκα τραυματισμένοι και… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 15, 2025

Επιμέλεια: A.A.