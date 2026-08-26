Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, με τη 44χρονη μητέρα να πέφτει νεκρή από τα χέρια του 53χρονου συζύγου της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος, πίσω από το άγριο έγκλημα φέρεται να βρίσκεται η ζήλεια.

«Τα έκανε όλα σωστά, όμως δεν πρόλαβε…», ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος της γυναίκας, περιγράφοντας μια μητέρα που, όπως όλα δείχνουν, είχε αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα και να αφήσει πίσω της τον γάμο.

Η 44χρονη εργαζόταν στη Θάσο για τη θερινή σεζόν και είχε επιστρέψει στο Διαλαμπί Ιάσμου για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Την επόμενη ημέρα, μάλιστα, είχε προγραμματίσει να καταθέσει επίσημα την αίτηση διαζυγίου, πριν επιστρέψει στο νησί για την εργασία της.

Ο εφιάλτης μπροστά στα παιδιά – Το παρελθόν που είχε προειδοποιήσει

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, με ένα από τα παιδιά να ειδοποιεί έντρομο τις Αρχές. Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε δύο μαχαιριές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον 19χρονο γιο της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να υπάρχει ένα μακρύ ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε καταγγείλει επανειλημμένα τον σύζυγό της, ενώ στο παρελθόν είχε ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του, χωρίς αυτό τελικά να συμβεί.

Το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του. Τα τελευταία τρία χρόνια, ωστόσο, δεν φέρεται να είχαν καταγραφεί νέα περιστατικά, καθώς ο 53χρονος παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Το μαχαίρι, η απόπειρα αυτοκτονίας και βαριές κατηγορίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 53χρονος τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρι και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε. Πληροφορίες αναφέρουν πως χρησιμοποίησε το ίδιο όπλο για να προκαλέσει τραύμα στον θώρακά του, ενώ φέρεται να κατανάλωσε και καυστικό υγρό, σε μια προσπάθεια να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η 44χρονη ήθελε να φύγει. Είχε αποφασίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου την επόμενη κιόλας ημέρα. Δεν πρόλαβε.