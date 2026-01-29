Μήνυμα από το 112 έλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης, 29 Ιανουαρίου, οι κάτοικοι της Ροδόπης, το οποίο προειδοποιούσε για πιθανή υπερχείλιση παρακείμενων ποταμών, λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».