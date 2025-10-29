Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σοκ προκαλεί η είδηση από τον Πολύρανθο Ροδόπης, όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας 51χρονος φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο του 82χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα γείτονας ειδοποίησε τις Αρχές μετά από φασαρία που ακούστηκε από την οικία της οικογένειας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό στο κρεβάτι του και τον 51χρονο να κάθεται ατάραχος δίπλα του.

Ο 82χρονος έφερε κηλίδες αίματος στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα. Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι είχε υποστεί χτυπήματα στο μέτωπο και στον δεξιό κρόταφο από θλων όργανο, τα οποία όμως δεν προκάλεσαν άμεσα τον θάνατο. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο θάνατος αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.

Στον χώρο βρέθηκε ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές και εξετάζεται ως πιθανό μέσο τέλεσης της πράξης. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά ενδοοικογενειακή βία με θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Ο φερόμενος δράστης, Μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στην Ψυχιατρική Κλινική της Αλεξανδρούπολης, για νοσηλεία και αξιολόγηση.

Οι έρευνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης συνεχίζονται, ενώ η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.