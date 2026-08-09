Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε μια γυναίκα, υπάλληλο καταστήματος σε οικισμό της Ροδόπης. Η συλληφθείσα κατηγορείται ότι προμήθευσε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωσή του.

Ειδικότερα, το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη την 7-8-2026 το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρριανών, μία ημεδαπή διότι πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, ως υπάλληλος καταστήματος, σε οικισμό της Ροδόπης, προμήθευσε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο ημεδαπό, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Νοσοκομείο της Κομοτηνής. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών».

Πηγή: Foni Rodopis