Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι την 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας φυτοφάρμακο, αφού πρώτα είχε αυτοτραυματιστεί στην κοιλία.

Επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στο Διαλαμπή, ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Η 44χρονη, η οποία εργαζόταν στη Θάσο και συγκεκριμένα στον τομέα του τουρισμού, είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει μαζί τους.

Κανείς, ωστόσο, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η επιστροφή της θα κατέληγε σε οικογενειακή τραγωδία.

Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 44χρονη με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο λαιμό. Αμέσως μετά αυτοτραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και κατανάλωσε φυτοφάρμακο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αυτοκτονήσει.

Τις Αρχές ενημέρωσε η 16χρονη κόρη του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε το μεσημέρι της Τετάρτης και ανέφερε ότι ο πατέρας της είχε μαχαιρώσει τη μητέρα της.

Ο 19χρονος γιος της οικογένειας μετέφερε τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Ο πατέρας μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σχεδίαζε να προχωρήσει σε διαζύγιο

Το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα από την Αλβανία, πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Το τελευταίο διάστημα, όμως βρίσκονταν σε διάσταση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη επρόκειτο την Πέμπτη 27 Αυγούστου να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση διαζυγίου.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι στο παρελθόν ο 53χρονος παρουσίαζε έντονη και παθολογική ζήλια, ενώ λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Η γυναίκα φέρεται μάλιστα να είχε ζητήσει στο παρελθόν την ψυχιατρική νοσηλεία του συζύγου της, χωρίς τελικά αυτό να πραγματοποιηθεί.

«Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε, αλλά δεν πρόλαβε»

Συγκλονιστικά είναι όσα αποκάλυψε η δικηγόρος της 44χρονης, Ευαγγελία Κόλα.

Όπως ανέφερε, η άτυχη γυναίκα είχε αποφασίσει να προχωρήσει το διαζύγιο και είχε επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να συναντηθούν.

«Το ζευγάρι είχε πολλά προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ υπήρξαν και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όπως και στο Ηράκλειο Κρήτης το 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος σημείωσε ότι η γυναίκα επέστρεψε στη Ροδόπη για τα γενέθλια της κόρης της, ελπίζοντας πως η κατάσταση στην οικογένεια θα μπορούσε να βελτιωθεί. Ωστόσο, διαπιστώνοντας ότι τα προβλήματα παρέμεναν, αποφάσισε να κινηθεί για το διαζύγιο.

«Μου τηλεφώνησε για να βρεθούμε να το προχωρήσουμε. Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε αύριο, αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς», ανέφερε η κ. Κόλα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο 53χρονος είχε ψυχιατρικό ιστορικό, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν, παρακολουθούνταν από ψυχίατρο δύο φορές τον μήνα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, επιβεβαιώνοντας το περιβάλλον της άτυχης γυναίκας.

«Πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι θα γίνουν τα παιδιά που είναι σοκαρισμένα», πρόσθεσε.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από τον χώρο του εγκλήματος κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Ο 53χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο», έχοντας τραύμα στην κοιλιά από την προσπάθειά του να αυτοκτονήσει.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.