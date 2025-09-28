Ολόκληρη επιχείρηση έγινε χθες (27/9) στην περιοχή της Γλίστρας στη Λάρδο Ρόδου, καθώς εντοπίστηκαν σε θαλαμηγό περίπου 177 παράτυποι μετανάστες.

Το σκάφος φαίνεται πως ήταν κοντά σε βραχώδη περιοχή.

Ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λάρδου κ. Λουκάς Εγγλέζος που με τη σειρά του κάλεσε τις αστυνομικές και τις λιμενικές αρχές όπως δήλωσε στη «δ».

«Πήγαμε στο σημείο με τρία άτομα και βοηθήσαμε για να βγουν έξω οι άνθρωποι. Περίπου εκτιμώ πως ήταν177 άνθρωποι», δήλωσε ενώ επεσήμανε ότι μεταξύ τους, υπήρχαν και παιδιά.

Στο σημείο έσπευσαν λεωφορεία και μετέφεραν τους μετανάστες σε κατάλληλο χώρο..

Συγκεκριμένα οι παράτυποι μετανάστες, που ήταν 59 άνδρες 33 γυναίκες και αρκετά παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και σε χώρους της Αστυνομίας.

Να σημειωθεί πως δεν έχει βρεθεί ακόμη ο διακινητής αυτών. Ωστόσο αυτό θα το δείξει η ανακριτική διαδικασία.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Τώρα κάτοικοι και κοινότητα ζητούν την απομάκρυνη του σκάφους από την περιοχή τους γιατί γέρνει και εκτιμούν πως θα βυθιστεί.

Πηγή:www.dimokratiki.gr