Σοκαριστικές λεπτομέρειες που προκαλούν οργή έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 17χρονης κοπέλας από τον 23χρονο σύντροφό της, στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Η κλινική εξέταση της ανήλικης αποτυπώνει με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο το μέγεθος της βίας που υπέστη μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Ιουνίου 2026, ξεκίνησε από ένα επεισόδιο ζηλοτυπίας σε κατάστημα διασκέδασης της Ρόδου, όπου ο 23χρονος χτύπησε την κοπέλα μπροστά σε θαμώνες. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε εντελώς όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης χτυπούσε ανελέητα την ανήλικη με μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα, από τις 3:30 τα ξημερώματα έως τις 9:00 το πρωί, ενώ έφτασε στο σημείο να της χτυπά το κεφάλι στον τοίχο και να την απειλεί ότι θα την κάψει και θα τη σκοτώσει.

Τα 10 σοκαριστικά ευρήματα της ιατροδικαστού

Η ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, που συντάχθηκε κατόπιν αστυνομικής παραγγελίας, επιβεβαιώνει πλήρως την αγριότητα της επίθεσης, καταγράφοντας συνολικά 10 διακριτά ευρήματα και κακώσεις στο σώμα της 17χρονης:

Αποξηραμένες κηλίδες αίματος με ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι.

Εκχύμωση άνωθεν της αριστερής γωνίας του άνω χείλους με αιμορραγική διήθηση του βλεννογόνου εσωτερικά.

Δύτερη εκχύμωση στον βλεννογόνο του άνω χείλους.

Επιφανειακές μικροεκδορές στο κάτω χείλος.

Οίδημα στην έξω επιφάνεια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου.

Ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί.

Εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής.

Επιφανειακή εκδορά στον αριστερό μαστό.

Εκχυμώσεις και εκδορές στα άνω και κάτω άκρα.

«Με χτυπούσε. Δεν υπήρχε τσακωμός με λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανήλικη στην κατάθεσή της, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε, κατά τις οποίες ο 23χρονος πήρε ακόμη και μαχαίρι κουζίνας για να την εκφοβίσει.

Η παρέμβαση του συγγενή και η ποινική διαμεσολάβηση

Το εφιαλτικό επεισόδιο έλαβε τέλος χάρη στην άμεση παρέμβαση συγγενικού προσώπου που τους φιλοξενούσε, ο οποίος συγκράτησε τον 23χρονο και το επόμενο πρωί οδήγησε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα, προτρέποντας τη 17χρονη να μην σιωπήσει.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών και τις προκλητικές δηλώσεις του 23χρονου στην απολογία του –ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του την ρίξει ο άλλος»– η δικαστική εξέλιξη πήρε άλλη τροπή.

Η παθούσα συναίνεσε τελικά στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης (που προβλέπεται για πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό τη δέσμευση του δράστη σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις). Ως εκ τούτου, η ποινική δίκη αναβλήθηκε για το 2028, ενώ ο 23χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: dimokrati.gr