Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Ρόδου, λόγω του αιφνίδιου θανάτου μιας 24χρονης κοπέλας στη περιοχή του Αφάντου. Πρόκειται για την νεαρή Κυριακή Κασιώτη, η οποία βρέθηκε στο σπίτι της και συγκεκριμένα στο υπνοδωμάτιό της νεκρή, το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυριακή δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θάνατός της.

Σημειώνεται πως η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 16:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην περιοχή του Αφάντου στη Ρόδο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο το βράδυ της Κυριακής, και πραγματοποίησαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Στο Νοσοκομείο Ρόδου, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, διαπιστώθηκε ο θάνατος της 24χρονης, με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου να διατάσσει τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο αιφνίδιο θάνατό της.

Τα συλλυπητήρια της Αντιδημάρχου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Σταματία Γιαννέλη έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς τους γονείς του νεαρού κοριτσιού, αναφέροντας τα εξής:

«Υπάρχουν στιγμές που ο πόνος μιας οικογένειας γίνεται πόνος ολόκληρου του νησιού. Ο αιφνίδιος θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη, μας συγκλόνισε.

Ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, αλλά πάνω από όλα, ως άνθρωπος, είμαι συντετριμμένη για τη μεγάλη απώλεια του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λάρδου, Τάσου Κασιώτη, ο οποίος βιώνει τον πιο βαθύ πόνο που μπορεί να γνωρίσει ένας γονιός.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα και ο Δήμος Ρόδου λυγίζουν μπροστά στο μέγεθος αυτής της τραγωδίας.

Στον αγαπητό Τάσο, στη σύζυγό του Βασιλική και σε όλους τους οικείους τους, εύχομαι από καρδιάς κουράγιο και δύναμη, για να αντιμετωπίσουν αυτή την αδιανόητα μεγάλη δοκιμασία.

Καλό ταξίδι στο φως, Κυριακή.

Σταματία Γιαννέλη

Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης».

Πηγή: dimokratiki, rodiaki