Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 5.30, μια 33χρονη από τη Νορβηγία επικοινώνησε με το 112 καταγγέλλοντας τον επί 15 χρόνια σύντροφό της για βιασμό.

Σύμφωνα με την κλήση, ο 36χρονος την εξανάγκασε σε γενετήσια πράξη και συνουσία με τη χρήση βίας, ενώ εκείνη βρισκόταν στο μπάνιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν προσωρινά στα Κολύμπια.

Η αναφορά κινητοποίησε άμεσα τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν το ζευγάρι, οδηγώντας τους στο τμήμα.

Προανάκριση και ιατροδικαστική εξέταση

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, η καταγγέλλουσα εξετάστηκε με την παρουσία πραγματογνώμονα ψυχολόγου. Παράλληλα, οι αρχές διέταξαν την άμεση ιατροδικαστική εξέταση της 33χρονης, η οποία ολοκληρώθηκε αυθημερόν, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό προκειμένου να αποσταλεί για εργαστηριακές αναλύσεις.

Η ανατροπή και η απολογία

Η εξέλιξη της υπόθεσης άλλαξε δραστικά κατά την προσαγωγή του 36χρονου κατηγορουμένου ενώπιον του Εισαγγελέα. Η γυναίκα υπαναχώρησε, δηλώνοντας πως προχώρησε στην αρχική καταγγελία ούσα υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς να έχει συναίσθηση της σοβαρότητας των ισχυρισμών της.

Παρά την προσπάθεια ανάκλησης, η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλεται. Ο 36χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, εκπροσωπούμενος από τον συνήγορο υπεράσπισής του, κ. Μιχάλη Διάκο.