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Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Agneta» που πλήττει από το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου τη Ρόδο.

Λόγω της υπερχείλισης χειμάρρων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, τουλάχιστον 60 οχήματα καταστράφηκαν και δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν.

Μηχανήματα έργου απομακρύνουν υλικά και διευκολύνουν την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων.

Σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 10:52 εκδόθηκε δεύτερο μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Το δεύτερο 112 μέσα σε οχτώ ώρες

Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής:

Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων και πεζών, στην Επαρχιακή οδό Αρχαγγέλου – Μαλώνα και προς παραλία στην οδό Αρχαγγέλου – Στεγνών.

Επιπρόσθετα έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στις ιρλανδικές διαβάσεις που βρίσκονται στις παραλίες των οικισμών Αφάντου και Κολυμπίων.

– Αρκετά οχήματα έχουν παρασυρθεί στο ρέμα Μακρώνας και εντός του οδικού δικτύου.

– Έχουν καταπέσει πολλές κολόνες ηλεκτροφωτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα στις 3 της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω αύξησης της στάθμης των υδάτων στον Αρχάγγελο Ρόδου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Βίντεο από τις πλημμύρες στην περιοχή του Αρχαγγέλου:

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για διάσωση ατόμων.

Πηγή: rodiaki