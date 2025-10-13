Έδωσε πέντε ευρώ σε ένα επτάχρονο κοριτσάκι για να βγάλει τα ρούχα του μπροστά του. Σε χωριό της δυτικής πλευράς της Ρόδου, το Σάββατο (11/10), το κοριτσάκι με συνομήλικες συμμαθήτριές της, έκαναν εργασία χειροτεχνίας για το σχολείο τους.

Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άνδρας ο οποίος πήρε το ένα κοριτσάκι, το έβαλε μέσα στο σπίτι του και δίνοντάς του πέντε ευρώ θέλησε να του κατεβάσει τα ρούχα, με σκοπό να το φωτογραφίσει.

Το κοριτσάκι στάθηκε και τυχερό μέσα στην ατυχία του, διότι σχεδόν αμέσως τα άλλα παιδάκια, άρχισαν να ρωτούν για ποιο λόγο έλειπε και γιατί ο συγκεκριμένος άντρας το πήρε στο σπίτι του.

Επίσης, μια γιαγιά που μένει ακριβώς δίπλα, άκουσε το περιστατικό και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα να σπεύσει και η μητέρα του παιδιού στο σημείο και η μικρή να βγει από το σπίτι του 62χρονου.

Όταν η επτάχρονη πήγε στο σπίτι της, παρέδωσε τα πέντε ευρώ στη μητέρα της. Η μαμά της την ρώτησε πού τα βρήκε και τότε κατάφερε να εκμαιεύσει από το παιδί το περιστατικό, που είχε συμβεί λίγη ώρα πριν.

Το ίδιο βράδυ η γυναίκα πήγε στο ΑΤ της Ιαλυσού και στην συνέχεια ο άνδρας συνελήφθη αλλά λόγω του ότι είχε παρέλθει ο χρόνος του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος. Όπως προέκυψε, ο άνδρας ήταν γείτονας.

Την επόμενη κιόλας ημέρα έγινε γνωστό ότι κοπέλες που σήμερα είναι ενήλικες, είχαν περάσει την ίδια δοκιμασία από τον συγκεκριμένο άνδρα αλλά όταν είχαν αποκαλύψει το περιστατικό στην οικογένειά τους, δεν πήρε έκταση και δεν έγινε κάποια καταγγελία από την πλευρά των γονιών τους.