Μια σοβαρή υπόθεση που παρέμενε θαμμένη για χρόνια στη σιωπή, έφτασε στα χέρια των αστυνομικών Αρχών στη Ρόδο, όταν δύο αδέλφια αποφάσισαν να προσέλθουν αρμοδίως και να καταγγείλουν όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν στην παιδική τους ηλικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 25χρονος άνδρας και η 27χρονη αδελφή του κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων. Ως φερόμενο δράστη υπέδειξαν τον 29χρονο πρώτο τους ξάδελφο, ο οποίος διαμένει σε περιοχή της Ρόδου όπου, κατά τους ίδιους, τελέστηκαν οι επίμαχες πράξεις.

Εξέταση με ψυχολόγο και δυσκολία στον χρονικό προσδιορισμό

Τα δύο αδέλφια εξετάστηκαν παρουσία ειδικού ψυχολόγου, όπως προβλέπεται αυστηρά σε υποθέσεις αυτής της φύσης. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους, περιέγραψαν αναλυτικά τα γεγονότα, τοποθετώντας τα σε βάθος χρόνου, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις ημερομηνίες.

Το στοιχείο αυτό είναι σύνηθες σε ανάλογες υποθέσεις, καθώς η μικρή ηλικία των θυμάτων κατά τον κρίσιμο χρόνο και η παρέλευση των ετών δυσχεραίνουν τον ακριβή χρονικό εντοπισμό. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο καταγγελλόμενος ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς οι καταγγελίες εντός του συγγενικού κύκλου θεωρούνται από τις πλέον σύνθετες στην αποκάλυψη και τη διερεύνησή τους.

Σε εξέλιξη η προανάκριση – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Μετά την υποβολή της καταγγελίας, κινήθηκε άμεσα η προβλεπόμενη δικονομική διαδικασία. Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, ενώ κομβικό ζήτημα αποτελεί ο ακριβής νομικός χαρακτηρισμός των πράξεων σε συνάρτηση με τον χρόνο τέλεσής τους, καθώς τα γεγονότα ανάγονται σε βάθος ετών.

Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο πρόκειται για καταγγελίες που τελούν υπό έρευνα. Ο φερόμενος δράστης δεν έχει καταδικαστεί για οποιαδήποτε πράξη, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η δική του τοποθέτηση.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ένα αυξανόμενο κύμα αποκαλύψεων των τελευταίων ετών, όπου ενήλικα πλέον άτομα βρίσκουν τη δύναμη να καταγγείλουν τραυματικά περιστατικά της παιδικής τους ηλικίας, ξεπερνώντας τον φόβο, τη ντροπή και τα οικογενειακά πλέγματα που επέβαλλαν τη σιωπή. Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης, το υλικό θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για τις περαιτέρω ενέργειες.