Σε κλίμα απόλυτης αγωνίας βρίσκεται μια οικογένεια από τη Ρόδο, καθώς το 10 μηνών βρέφος της πνίγηκε από τροφή και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε, λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου και οι γονείς του το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς, το βρέφος να μεταφερθεί στην Αθήνα λόγω της επιβαρυμένης του κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό έφτασε στα επείγοντα χθες το βράδυ και οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα. Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν ένα μεγάλο κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στο λαιμό του.

Όμως, επειδή η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη, πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή του βρέφους σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Πηγή: Rodiaki