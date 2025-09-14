Μια καταγγελία βιασμού από 19χρονη τουρίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί από προχθές (12/9) αντικείμενο έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Η υπόθεση αφορά έναν Έλληνα εργαζόμενο ξενοδοχείου, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τις έρευνες και εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας.

Η νεαρή, που κατέφθασε για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά της στη Ρόδο, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις αρχές, παρουσία διερμηνέα και πραγματογνώμονα ψυχολόγου. Οι λεπτομέρειες που κατέθεσε συγκλονίζουν.

Η βραδιά που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η νεαρή Αγγλίδα, που διαμένει σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Καλλιθέας, βρέθηκε το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου στο μπαρ του ξενοδοχείου, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη ρεσεψιόν.

Όπως κατέθεσε, ζήτησε υπηρεσία δωματίου μετά τις 23:00, όμως ενημερώθηκε ότι δεν λειτουργούσε εκείνη την ώρα και έπρεπε να κατέβει στο μπαρ για να προμηθευτεί ποτό.

Εκεί παρήγγειλε ένα μοχίτο, ενώ στη συνέχεια ήπιε δύο ποτά συνομιλώντας με έναν άνδρα περίπου 40 ετών, ένοικο του ξενοδοχείου.

Όταν εκείνος αποχώρησε, η τουρίστρια παρέμεινε στο μπαρ μιλώντας με άλλους επισκέπτες, κυρίως από την Ουαλία και τη Γερμανία.

Κάποια στιγμή χρειάστηκε αναπτήρα και ζήτησε από έναν εργαζόμενο του ξενοδοχείου.

Ο άνδρας αυτός, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία είναι και ο δράστης του βιασμού, της έδωσε τον αναπτήρα και κάθισε δίπλα της.

Τα…σφηνάκια

Λίγο αργότερα, αφού οι υπόλοιποι θαμώνες αποχώρησαν, η ίδια επέστρεψε τον αναπτήρα και εκείνος την κέρασε ένα σφηνάκι.

Η κοπέλα θυμάται ότι στη συνέχεια ήπιε συνολικά τρία σφηνάκια, ενώ παράλληλα ο εργαζόμενος άρχισε να της κάνει κομπλιμέντα και να την αγγίζει στο χέρι.

Ακολούθησε ένα φιλί και, όπως κατέθεσε η ίδια, ο μπάρμαν έβαλε το χέρι του κάτω από το φόρεμά της.

Όταν της ζήτησε να πάνε στην παραλία, εκείνη αρνήθηκε και επέλεξε να αποσυρθεί στο δωμάτιό της, όντας ήδη σε κατάσταση μέθης.

Ο εργαζόμενος την ακολούθησε, υποτίθεται για να τη συνοδεύσει. Ωστόσο, στη διαδρομή την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο στον κήπο του ξενοδοχείου, όπου, όπως ισχυρίζεται η ίδια, την υπέβαλε σε ασελγείς πράξεις και κατόπιν τη βίασε.

Οι λεπτομέρειες της επίθεσης όπως τις περιγράφει η 19χρονη

Στην κατάθεσή της, η νεαρή περιγράφει ότι ο άνδρας την έβαλε να καθίσει πάνω σε μια μεγάλη μαξιλάρα τύπου «πουφ» και ήρθε από πάνω της, χωρίς να βγάλει τα ρούχα του. Φορούσε στολή του ξενοδοχείου, ολόμαυρη, με μπλουζάκι και παντελόνι και την βίασε και όπως ισχυρίστηκε, λόγω της μέθης στην οποία βρισκόταν, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει.

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η κοπέλα θυμάται να χάνει στιγμές από τη συνείδησή της και το επόμενο που αντιλήφθηκε ήταν ότι βρισκόταν ξανά στο δωμάτιό της σε κατάσταση σοκ, κλαίγοντας.

Εκεί τη βρήκε η μητέρα της, η οποία προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ η 19χρονη έκανε εμετούς προσπαθώντας να εξηγήσει τι είχε συμβεί. Ήταν η μητέρα της που κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Η έρευνα των αρχών και τα αποδεικτικά στοιχεία

Στην κατάθεση ρωτήθηκε αν έκανε μπάνιο μετά το περιστατικό και απάντησε αρνητικά. Παρέδωσε στις αρχές το εσώρουχο που φορούσε, ώστε να σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Η νεαρή αναγνώρισε τον δράστη σε φωτογραφία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατονομάζοντας συγκεκριμένο ημεδαπό, υπάλληλο του ξενοδοχείου, ως τον άνθρωπο που τη βίασε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος κατανάλωνε αλκοόλ εκείνη τη βραδιά, χωρίς ωστόσο να φαίνεται μεθυσμένος.

Η 19χρονη δήλωσε ρητά πως επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη, ενώ ανέφερε ότι θα παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγουσα με εκπρόσωπο τον δικηγόρο κ. Γιώργο Λαμπαδάκη.

Η ίδια σημείωσε ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει ξανά θύμα παρόμοιου περιστατικού στην Αγγλία, γεγονός που εντείνει το ψυχολογικό της βάρος.

Ο δράστης παραμένει άφαντος

Παρά την ταυτοποίησή του, ο ημεδαπός κατηγορούμενος δεν έχει εντοπιστεί και μέχρι στιγμής η αστυνομία συνεχίζει τις αναζητήσεις. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στο ξενοδοχείο όσο και σε άλλα πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να κρύβεται, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι κινήσεις του.

Πηγή:www.dimokratiki.gr