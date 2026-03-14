Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα και εθελοντικές ομάδες, για τον εντοπισμό ηλικιωμένου από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο οποίος είχε μεταβεί μαζί με ένα φίλο του, λίγο μετά τις 18:30 σε παραλία της Ρόδου για να ψαρέψουν από τη στεριά.

Στην περιοχή έχει σπεύσει πλωτό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει και από εθελοντές στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλάθου.

Πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του

Ο άνδρας που αναζητείται είναι 81 ετών, ενώ υπάρχουν πλέον πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την εμφάνισή του την ώρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του rodiaki.gr, φορούσε σκούρο μπλε μπουφάν και σκούρο μπλε παντελόνι, ενώ στο κεφάλι του είχε full face σκούφο και φακό κεφαλής, στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Προσπαθούσε να ξεμπλέξει το παραγάδι του και παρασύρθηκε από κύμα

Παράλληλα, έγιναν γνωστές και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως αναφέρεται, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στη θάλασσα προσπαθώντας να ξεμπλέξει το παραγάδι του, όταν –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– ένα κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα από εκείνη τη στιγμή να αγνοείται.

