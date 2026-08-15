Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η εικόνα στην παραλία «Έλλη» της Ρόδου, καθώς πολλοί λουόμενοι συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν στο διάσημο τραμπολίνο και να πραγματοποιούν βουτιές, αγνοώντας παντελώς το γεγονός ότι η κατασκευή έχει σφραγιστεί.

Παρά τη ρητή απαγόρευση χρήσης για λόγους προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, αρκετοί προσεγγίζουν το σημείο, αναγκάζοντας τις αρχές να παρέμβουν.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σκάφος του Λιμενικού Σώματος επιχειρεί στην περιοχή, πραγματοποιώντας περιπολίες, ώστε να απομακρύνει όσους προσπαθούν να πλησιάσουν ή να ανέβουν στον βατήρα.

Σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ιστορικό τραμπολίνο τέθηκε εκτός λειτουργίας από το Λιμεναρχείο, καθώς ήδη από το 2025 είχαν εκδοθεί αυστηρές προειδοποιήσεις σχετικά με τη στατική επάρκεια και την επικινδυνότητα της κατασκευής.