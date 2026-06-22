Ένα σοβαρό ατύχημα που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, σημειώθηκε προχθές στη Ρόδο, όταν ένα αγοράκι έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στο λαγόνιο οστό. Παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής» της Ρόδου, το αγοράκι νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στην Παιδιατρική Κλινική. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, με τις πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της ανάρρωσής του να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.