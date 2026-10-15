Σοβαρά επεισόδια, που προκάλεσαν τρόμο στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς, σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στην περιοχή του Καρακόνερου στη Ρόδο. Δεκάδες Ρομά ενεπλάκησαν σε εκτεταμένη συμπλοκή, μετατρέποντας τους γύρω δρόμους σε πεδίο αντιπαράθεσης και δημιουργώντας συνθήκες απόλυτου πανικού.

Η σύγκρουση ξέσπασε απροσδόκητα στον εξωτερικό χώρο γνωστώς τοπικής καφετέριας. Αν και τα ακριβή αίτια της διαμάχης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, με τις εμπλεκόμενες ομάδες να μεταφέρουν την ένταση στον κεντρικό δρόμο.

Άγριες σκηνές και διακοπή της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι συμμετέχοντες στη συμπλοκή χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια όπλα, όπως ξύλινα ρόπαλα, σιδηρολοστούς και πέτρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε πλήρως, ενώ η σφοδρότητα των χτυπημάτων στη μέση του οδοστρώματος προκάλεσε σοκ σε όσους παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Την ώρα της συμπλοκής, δεκάδες αυτοκίνητα παρέμειναν ακινητοποιημένα στην περιοχή χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρέθηκαν και μητέρες με μικρά παιδιά, οι οποίες έζησαν στιγμές αγωνίας μέσα στα οχήματά τους, καθώς αντικείμενα και πέτρες εκσφενδονίζονταν σε επικίνδυνη απόσταση.

Άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν εσπευσμένα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, για την επιβολή της τάξης και την εκτόνωση της έντασης. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα στοιχεία σχετικά με πιθανές προσαγωγές ή τραυματισμούς.

Πηγή: dimokratiki.gr