Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 54χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο.

Όπως αναφέρει η «Ροδιακή», ο 54χρονος βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων και στην καταγραφή των δεδομένων γύρω από τον εντοπισμό του άνδρα.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία και τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία που προβλέπεται, προκειμένου να διαπιστωθούν με σαφήνεια τα αίτια του θανάτου.

Ο 54χρονος, πατέρας δύο παιδιών, δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό τομέα και ήταν ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης μονάδας στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου.

Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε γρήγορα στη Ρόδο, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τον γνώριζαν μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική του παρουσία.