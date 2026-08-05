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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς τραυματισμένου, στο κάτω άκρο, 53χρονου Δανού, από δύσβατο σημείο στην περιοχή Κολύμπια στο νησί της Ρόδου.

Μεσημεριανές ώρες σήμερα, Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό.

Μετά την κλήση του στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρων από την 11η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 53 χρόνο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγες ώρες μετά.