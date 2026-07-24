Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου φύλαξης και εποπτείας της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επίγειων δυνάμεων.

Με προσφυγή που υπέβαλαν ο δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Ρόδου κ. Τηλέμαχος Καμπούρης και ο δικηγόρος κ. Χριστόδουλος Μαλιαράκης, ζητείται ο έλεγχος της νομιμότητας του σχεδιασμού, της δημοπράτησης και της ανάθεσης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.153.737,28 ευρώ με ΦΠΑ. Οι αναφέροντες διευκρινίζουν ότι δεν αντιτίθενται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη Δημόσια Διοίκηση, εφόσον αυτή τηρεί τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Ο πυρήνας της αναφοράς επικεντρώνεται στο κατά πόσον η Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (DPIA) εκπονήθηκε στο χρόνο που όριζε ο νόμος. Ζητείται να εξεταστεί αν οι απαιτούμενες εγγυήσεις τηρήθηκαν εγκαίρως, ώστε να επηρεάσουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού, ή αν συμπληρώθηκαν εκ των υστέρων, αφού η αναθέτουσα αρχή είχε ήδη δεσμευθεί σε συγκεκριμένη τεχνική λύση και είχε αναδείξει οριστικό ανάδοχο.

Το χρονικό της διαγωνιστικής διαδικασίας και οι ενστάσεις

Το έργο προκηρύχθηκε ως διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με την υπ’ αριθμ. 355/13.05.2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. Το αντικείμενό του περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης με drones, θερμική και οπτική απεικόνιση, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ζωντανή μετάδοση εικόνας σε έναν πολυσύχναστο και κατοικημένο δημόσιο χώρο.

Κατά τη συζήτηση για την έγκριση του πρώτου πρακτικού, ο κ. Καμπούρης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη λήψη γνώμης του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), τη νομική βάση της επεξεργασίας, τα δεδομένα που θα συλλέγονται, τη δυνατότητα ταυτοποίησης προσώπων ή πινακίδων, καθώς και το χρόνο διατήρησης του υλικού. Παρά το αίτημα αναβολής της 21ης Ιουνίου 2026, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση του πρώτου πρακτικού με την υπ’ αριθμ. 523/22.06.2026 απόφαση, ενώ με την υπ’ αριθμ. 579/14.07.2026 απόφαση αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος.

Οι απαντήσεις της διοίκησης και τα στοιχεία του φακέλου

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η έγγραφη επιστολή του αρμόδιου εντεταλμένου συμβούλου κ. Σωτήρη Βαγιανού, καθώς και οι δημόσιες δηλώσεις κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2026, επιβεβαιώνουν ότι η Εκτίμηση Αντικτύπου παρέμενε σε στάδιο σχεδίου ακόμα και κατά την κατακύρωση του έργου. Από τις δηλώσεις προέκυπτε ότι η DPIA θα ολοκληρωνόταν πριν από την υπογραφή της σύμβασης και ότι οι τεχνικοί περιορισμοί, οι διαδρομές πτήσεων και η ενημέρωση των υποκειμένων θα καθορίζονταν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο DPO του Δήμου είχε υπογραμμίσει με τη γνωμοδότησή του (αρ. πρωτ. 32604/26.05.2026) την ανάγκη να προηγηθεί η DPIA της οριστικοποίησης των τεχνικών επιλογών. Το έγγραφο που διανεμήθηκε ως σχετικό σχέδιο παρουσίαζε κενά πεδία, εκκρεμότητες σε τεχνικά στοιχεία, μη εφαρμοσμένα μέτρα, καθώς και υποδειγματική μορφή της σύμβασης επεξεργασίας χωρίς τα στοιχεία του εκτελούντος, καταλήγοντας σε αξιολόγηση αποδοχής υπό αίρεση.

Νομικά ζητήματα, αρμοδιότητα και αρχή της αναλογικότητας

Η αναφορά αναδεικνύει την απουσία σαφούς επικαλούμενης νομικής βάσης κατά το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ, ενώ θέτει ζητήματα συμβατότητας με το π.δ. 75/2020 και το άρθρο 14 του ν. 3917/2011, τα οποία ορίζουν τους αρμόδιους φορείς για συστήματα επιτήρησης σε δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, αμφισβητείται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Με δεδομένες τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής περί περιορισμένων περιστατικών παραβατικότητας, αλλά και την ανακοίνωση αποτελεσματικών επίγειων περιπολιών, τίθεται το ερώτημα αν η εκτεταμένη εναέρια επιτήρηση αποτελεί πράγματι το ηπιότερο αναγκαίο μέσο.

Τα αιτήματα προς την ανεξάρτητη Αρχή

Οι κ. Καμπούρης και Μαλιαράκης ζητούν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων να ζητήσει τον πλήρη διοικητικό, τεχνικό και συμβατικό φάκελο, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων DPIA, των γνωμοδοτήσεων του DPO, των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του αναδόχου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, ζητείται η άσκηση των διορθωτικών εξουσιών του άρθρου 58 του Κανονισμού, περιλαμβανομένης της λήψης προσωρινών μέτρων πριν την έναρξη της επεξεργασίας. Για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους επικαλούνται την υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφαση της Αρχής, η οποία υπογράμμισε την υποχρέωση ύπαρξης ολοκληρωμένης Εκτίμησης Αντικτύπου ήδη από το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού.

Πηγή: dimokratiki