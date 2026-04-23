Ανατροπή μπετονιέρας σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι σήμερα, (23/4, στην περιοχή Τρεις της Ρόδου, κοντά στο παλαιό στρατόπεδο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βαρύ όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο σημείο.

Ο οδηγός της μπετονιέρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα. Στην περιοχή είχαν σπεύσει δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για την παροχή συνδρομής.