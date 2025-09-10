Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ρόδου παίρνει νέα τροπή, καθώς νέες έρευνες αναδεικνύουν ανακολουθίες στην καταγγελία για βιασμό.

Η 19χρονη Σουηδή τουρίστρια είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα βιασμού στο μπάνιο ενός μπαρ στην οδό Ορφανίδου, ωστόσο, η έρευνα των αστυνομικών αρχών εντόπισε αντιφάσεις στις δηλώσεις της, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταστηματάρχες στην περιοχή και την ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, η καταγγέλλουσα φαίνεται να εισήλθε στο μπαρ, όμως δεν καταγράφεται η μετάβασή της στο μπάνιο, όπως περιέγραψε στην κατάθεσή της.

Η αστυνομία προγραμματίζει να καλέσει ξανά τη 19χρονη για συμπληρωματική κατάθεση, ώστε να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, όταν η τουρίστρια δήλωσε πως διασκέδαζε με φίλες της, στη δημοφιλή περιοχή της Ρόδου.

Ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών έναν νεαρό από τη Νορβηγία και αργότερα πήγαν σε κοντινό μπαρ, όπου την οδήγησε στην τουαλέτα και την βίασε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 19χρονη αιφνιδιάστηκε και δεν αντιστάθηκε.

Το επόμενο πρωί, υπό την πίεση της οικογένειάς της, πήγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Όμως, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του μπαρ δείχνει πως η νεαρή μπήκε στο κατάστημα χωρίς να καταγράφεται κάποια κίνησή της προς το μπάνιο ή επιστροφή από αυτό.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιους χώρους επισκέφτηκε και ποια στιγμή, καθώς η καταγγέλλουσα είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της μνήμης της.

Ειδικό βάρος δίνεται στην ανάλυση των μηνυμάτων και άλλων ψηφιακών στοιχείων, για να διαπιστωθεί αν η καταγγελία ευσταθεί.

Στην περίπτωση που προκύψουν σοβαρές ανακολουθίες στην κατάθεση της καταγγέλλουσας, η δικογραφία μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση, και η υπόθεση να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες για ψευδή καταγγελία.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους καταγγέλλουν ψευδώς ένα έγκλημα, κάτι που καθιστά εξαιρετικά σημαντική την απόδειξη της αλήθειας ή του δόλου πίσω από την καταγγελία.