Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικές Αρχές της Ρόδου με θύμα μία ανήλικη κοπέλα ηλικίας 16 ετών και φερόμενο ως δράστη τον 66χρονο πατέρα της.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο σπίτι που μένουν και προκάλεσε αναστάτωση στην γειτονιά αλλά και άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Ρόδου εντόπισαν την ανήλικη και την προσήγαγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, όπου προέβη σε επίσημη καταγγελία εναντίον του πατέρα της.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, ο 66χρονος φέρεται να προκάλεσε σωματικές βλάβες στη 16χρονη κόρη του, χτυπώντας την δύο φορές δυνατά στην πλάτη με τα χέρια του.

Η ανήλικη περιέγραψε με λεπτομέρειες το περιστατικό παρουσία ψυχολόγου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο πατέρας της όχι μόνο τη χτύπησε αλλά την απείλησε λεκτικά, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που της προκάλεσαν έντονο τρόμο και ανησυχία.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ρόδου προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 66χρονου δράστη, ο οποίος κρατείται. Παράλληλα, κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας του θύματος.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα στο σπίτι της, όπου την παρέλαβε η μητέρα της, ηλικίας 45 ετών. Επιπλέον, η παθούσα ενημερώθηκε μέσω της μητέρας της για την δυνατότητα μεταφοράς στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου να εξεταστεί, ωστόσο δεν επιθυμούσε να μεταβεί εκείνη τη στιγμή.

Παρόλα αυτά, της χορηγήθηκε υπηρεσιακό σημείωμα για εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, την οποία αναμένεται να επισκεφθεί με τη συνοδεία της μητέρας της.

Στο πλαίσιο των μέτρων υποστήριξης, οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν την 16χρονη για την εφαρμογή «Safe Youth», μέσω της οποίας μπορεί να ζητήσει άμεση βοήθεια σε περίπτωση νέου περιστατικού βίας.