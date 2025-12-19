Στην τοπική κοινωνία της Ρόδου προκλήθηκε αναστάτωση εξαιτίας ενός περιστατικού ομαδικού εκφοβισμού έξω από σχολική μονάδα, το οποίο εξελίχθηκε σε σοβαρή υπόθεση ποινικής φύσης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα όρια μεταξύ εφηβικών αντιπαραθέσεων και αξιόποινων πράξεων.

Η υπόθεση απασχόλησε την ΕΛ.ΑΣ. όταν μια 44χρονη Ρουμάνα υπήκοος και ο 12χρονος γιος της, υπέβαλαν μήνυση, ζητώντας την ποινική δίωξη πέντε συμμαθητών του παιδιού, μετά από ένα επεισόδιο εκφοβισμού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στη 13:15, όταν ο 12χρονος αποχωρούσε από το σχολείο και δέχθηκε φραστικές επιθέσεις από μια ομάδα πέντε συνομηλίκων του.

Ένας από τους μαθητές, όπως αναφέρεται, εκτόξευσε απειλές εναντίον του και παρουσίασε μικρό πτυσσόμενο αιχμηρό αντικείμενο, ενώ άλλοι δύο εκτόξευσαν μία γλάστρα και ένα ξύλο προς το μέρος του, χωρίς να τον πλήξουν. Ο 12χρονος τράπηκε σε φυγή και πήγε σπίτι του.

Το απόγευμα, η μητέρα του παιδιού και ο ίδιος προσήλθαν στην αστυνομία για να υποβάλλουν μήνυση. Η υπόθεση αφορά πέντε ανηλίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι 13 ετών και οι υπόλοιποι 12, και οι κατηγορίες αφορούν απόπειρα σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά για παραβίαση του νόμου περί όπλων, λόγω της επίδειξης του αιχμηρού αντικειμένου.

Οι ανήλικοι και οι γονείς τους προσήχθησαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.