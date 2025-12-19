Ένα σοβαρό περιστατικό ομαδικού εκφοβισμού ενός 12χρονου αγοριού από μία παρέα ανηλίκων, που οδήγησε σε αστυνομική και εισαγγελική παρέμβαση, καταγράφηκε την Τετάρτη 17/12, στη Ρόδο.

Η υπόθεση έφθασε στις αστυνομικές αρχές στις 18:30, όταν 44χρονη υπήκοος Ρουμανίας προσήλθε σε υπηρεσία της ΕΛΑΣ μαζί με τον 12χρονο γιο της και υπέβαλε μήνυση, ζητώντας την ποινική δίωξη πέντε συμμαθητών του παιδιού της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό περιλάμβανε απειλές, ύβρεις, επίδειξη μικρού πτυσσόμενου αιχμηρού αντικειμένου, καθώς και ρίψη αντικειμένων προς τον ανήλικο, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός. Με προφορική εντολή της εισαγγελέως υπηρεσίας, όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 13:15.

Ο 12χρονος, αποχωρώντας από τον χώρο του σχολείου, φέρεται να εντοπίστηκε από ομάδα πέντε συνομηλίκων του, οι οποίοι τον ακολούθησαν εκτός της σχολικής μονάδας και προχώρησαν σε φραστικές επιθέσεις.

Κατά τα καταγγελλόμενα, ένα από τα παιδιά επέδειξε μικρό πτυσσόμενο αιχμηρό αντικείμενο και τον απείλησε, ενώ δύο ακόμη ανήλικοι εκτόξευσαν προς το μέρος του μία γλάστρα και ένα κομμάτι ξύλου, χωρίς να τον χτυπήσουν. Ο 12χρονος απομακρύνθηκε τρέχοντας και κατευθύνθηκε στην οικία του.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 18:30, ο ανήλικος και η μητέρα του προσήλθαν στην αστυνομική υπηρεσία και υπέβαλαν μήνυση, ζητώντας την άσκηση ποινικής δίωξης.

Οι πέντε ανήλικοι που κατονομάζονται στην καταγγελία είναι ένας ηλικίας 13 ετών και τέσσερις ηλικίας 12 ετών. Παράλληλα, σχηματίστηκε ξεχωριστό σκέλος δικογραφίας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι γονείς τους.

Δικογραφία για απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλές

Σε βάρος των πέντε ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνδέεται επιπλέον με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί όπλων, λόγω της αναφοράς σε μικρό πτυσσόμενο αιχμηρό αντικείμενο.

Μετά την υποβολή της μήνυσης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αναζήτηση και προσαγωγή τόσο των ανηλίκων όσο και των γονέων τους. Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πριν δοθεί εντολή για την απελευθέρωσή τους.

