Η Ρόδος βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, μετά την εξάρθρωση μιας πολυμελούς ομάδας ανήλικων Ρομά, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Κορακόνερου.

Οι δράστες, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες ληστειών, με πλήθος περιστατικών που συγκλόνισαν την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό των συλλήψεων

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, πέντε ανήλικοι ηλικίας από 14 έως 17 ετών, όλοι κάτοικοι του καταυλισμού Κορακόνερο, είχαν συγκροτήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, μια σταθερή εγκληματική ομάδα.

Οι νεαροί, δρώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, πραγματοποιούσαν διαρρήξεις σε κατοικίες, ληστείες με χρήση εργαλείων, ενώ δεν δίσταζαν να απειλήσουν θύματα για να αποσπάσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Η δράση τους διήρκεσε για αρκετές εβδομάδες, με καταγεγραμμένα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της Ρόδου.

Απόπειρες ληστειών, κλοπές χρημάτων, κοσμημάτων, κινητών τηλεφώνων και προσωπικών αντικειμένων, ακόμη και φθορές σε οχήματα, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των πράξεων που τους αποδίδονται.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Η μεθοδικότητα και τα μέσα δράσης

Οι ανήλικοι φαίνεται πως είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα οργανωμένη μεθοδολογία.

Χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία, κουκούλες full-face και όχημα συγκεκριμένου τύπου –ένα ασημί Volkswagen Passat– προκειμένου να μεταφέρονται από και προς τα σημεία δράσης, αλλά και για τη διαφυγή τους.

Η Αστυνομία, αξιοποιώντας υλικό και πληροφορίες, κατόρθωσε να ταυτοποιήσει τους δράστες και να προχωρήσει στη σύλληψη δύο εξ αυτών σε τυχαίο έλεγχο στην πόλη της Ρόδου.

Στο όχημα βρέθηκαν κλοπιμαία, μεταξύ των οποίων και ένα ρολόι μεγάλης αξίας, καθώς και κατσαβίδια που χρησιμοποιούνταν για τις διαρρήξεις.

Ο φαύλος κύκλος της ανηλικότητας

Οι νεαροί, ήδη γνωστοί στις αρχές για παρόμοιες πράξεις, παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους.

Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο γύρω από την ανηλικότητα δημιουργεί ένα αδιέξοδο.

Παρά τις βαρύτατες κατηγορίες –εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απόπειρα ληστείας– οι δράστες αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή και στη συνέχεια να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το ίδιο μοτίβο έχει επαναληφθεί αρκετές φορές: σύλληψη, απολογία, προσωρινή ελευθερία και στη συνέχεια νέα κρούσματα παραβατικότητας.

Οι περισσότεροι στερούνταν δελτίου ταυτότητας, στοιχείο που δυσχεραίνει τον έλεγχο της δράσης τους. Όλοι προέρχονται από τον καταυλισμό Ρομά στο Κορακόνερο, ενώ είναι σεσημασμένοι για παρόμοιες υποθέσεις.

Ο 14χρονος που θεωρείται πρωταγωνιστής της ομάδας, ομολόγησε τις πράξεις του και υπέδειξε τους συνεργούς του.

Ένας ακόμη 14χρονος αποδέχθηκε επίσης τις κατηγορίες.

Ωστόσο, η διαδικασία προβλέπει ότι οι ανήλικοι θα οδηγηθούν στον Ανακριτή και κατόπιν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς το νομικό πλαίσιο αποσκοπεί περισσότερο στην «αναμόρφωση» παρά στην ποινική καταστολή.

Αυτό όμως, όπως καταγγέλλουν οι αρχές και οι πολίτες, οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο υποτροπής.

Η κοινωνική ανησυχία και οι προεκτάσεις

Η συχνότητα των κλοπών έχει δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας, ενώ οι πολίτες βλέπουν ότι η ανηλικότητα λειτουργεί ως «ασπίδα» για δράστες που δεν διστάζουν να εισβάλουν σε σπίτια ακόμη και με την παρουσία ενοίκων.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν τα παιδιά «ιδιαίτερα επικίνδυνα, χωρίς κοινωνικούς φραγμούς» και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι, εφόσον δεν υπάρξει αυστηρότερη αντιμετώπιση, θα συνεχίσουν την παραβατική τους πορεία.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, με στόχο να εξακριβωθεί αν η ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι εκτενής και περιλαμβάνει βίντεο, καταθέσεις μαρτύρων και πειστήρια που αποδόθηκαν στα θύματα.

Ωστόσο, το μείζον ζήτημα παραμένει: πώς θα σπάσει ο κύκλος που οδηγεί ανήλικους στην εγκληματικότητα και πώς θα ισορροπήσει η Πολιτεία ανάμεσα στην προστασία των ανηλίκων και στην ανάγκη διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.