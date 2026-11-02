Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί, έφερε εις πέρας η Πυροσβεστική στη Ρόδο, σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση στην περιοχή Πολύστρατο της Λίνδου.

Ο εγκλωβισμός στα ορμητικά νερά και το σήμα στο 112

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 14:30. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, καθώς και τρία άτομα ξένης καταγωγής, ένας άνδρας, μία γυναίκα και ένα παιδί, οι οποίοι παγιδεύτηκαν καθώς η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα, καλύπτοντας σχεδόν τα τζάμια του οχήματος.

Μέσω της κλήσης που πραγματοποίησαν στο 112, υπήρξε άμεσος γεωεντοπισμός της θέσης τους, γεγονός που επιτάχυνε την αντίδραση των Αρχών.

Κινητοποίηση και ασφαλής απεγκλωβισμός

Για τη διάσωση στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου.

Οι δυνάμεις προσέγγισαν το παγιδευμένο όχημα, προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες για τη σταθεροποίησή του και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Και τα τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ είναι καλά στην υγεία τους.