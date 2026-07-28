Εικόνες, τιμαλφή ακόμη και περικεφαλαία, εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοχή δύο νεαρών, που συνελήφθησαν στη Ρόδο για σειρά κλοπών και αποπειρών κλοπής.

Οι δράστες, ηλικίας 20 και 27 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το διάστημα από τις 17 έως τις 30 Ιουνίου 2026, άρπαξαν μικροαντικείμενα και χρηματικό ποσό από δύο ξεκλείδωτα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ προσπάθησαν με την ίδια τακτική να διαρρήξουν ακόμη επτά οχήματα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κατάφερε με την έρευνά της να εξιχνιάσει συνολικά 12 υποθέσεις.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάζονται, προκειμένου να ταυτοποιηθούν με τις αντίστοιχες αξιόποινες πράξεις και να επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Κλοπές και σε σπίτια

Οι κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου 2026, φέρονται να εισέβαλαν σε σπίτι, από όπου κατάφεραν να αποσπάσουν 800 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο εισέβαλαν σε ακόμη τέσσερις χώρους, με στόχο την κλοπή.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, αλλά και στην οικία τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μικροαντικείμενα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, τα οποία εξετάζεται σε ποιες αξιόποινες πράξεις αντιστοιχούν και πρόκειται να αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της Ρόδου, οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες.

Ενώ, η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ερευνάται τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.